У четвертому випуску шоу Україна має талант на сцені виступила 8-річна гімнастка Ніколь Тараненко. Дівчинка вразила суддів та публіку виконанням небезпечних трюків у повітрі.

Вона літала над сценою без страховки. Своїм виступом Ніколь беззаперечно отримала чотири Так від суддів.

Жагу до висоти дівчинка перейняла від тата, який любить екстремальний спорт, стрибки з парашутом та параплан. Ніколь побачила, як він літає, і теж захотіла літати. Вона займається на кільці, на петлях, стропах, на ременях.

Дівчинка безстрашно виступає на 10-метровій висоті та робить на ременях такі трюки, які далеко не всі дорослі можуть освоїти.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У четвертому випуску додаткове суддівське крісло зайняла народна артистка України Руслана Лижичко.