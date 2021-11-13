В четвертом выпуске шоу Україна має талант на сцене выступила 8-летняя гимнастка Николь Тараненко. Девочка поразила судей и публику исполнением опасных трюков в воздухе.

Она летала над сценой без страховки. Своим выступлением Николь безоговорочно получила четыре Да от судей.

Жажду к высоте девочка переняла от папы, который любит экстремальный спорт, прыжки с парашютом и параплан. Николь увидела, как он летает и тоже захотела летать. Она занимается на кольце, на петлях, стропах, на ремнях.

Девочка бесстрашно выступает на 10-метровой высоте и делает на ремнях такие трюки, которые далеко не все взрослые могут освоить.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В четвертом выпуске дополнительное судейское кресло заняла народная артистка Украины Руслана Лыжичко.