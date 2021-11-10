Украинская певица Алина Гросу показала свою тренировку по воздушной гимнатистике.

На личной странице Instagram звезда обнародовала видео, на котором выполняет опасные трюки. Вместе со своим партнером Гросу летает в воздухе, держась за подвязанные к потолку тканевые полотна.

Все трюки пара выполняет без дополнительной страховки. В коротком видео Гросу продемонстрировала свою гибкость и силу.

С 2008 по 2010 год Гросу училась в академии эстрадно-циркового искусства, поэтому эти трюки были для нее не новыми.

Но заниматься воздушной гимнастикой звезда начала не просто так. Сейчас она готовится к большому сольному концерту. Певица счастлива, что выступление состоится даже несмотря на пандемию коронавируса.

— В предверии концерта мы все летаем и оттачиваем программу нашего шоу. Я счастлива, что нам удастся провести его. Даже в такой момент жизнь не должна заканчиваться, но надо все делать с головой, — написала Гросу.

Напомним, что концерт Алины Гросу пройдет 23 ноября в столичном Дворце Украина. Певица исполнит всеми любимые хиты и представит новые треки. Также зрителей будут ждать крутые декорации, много балета и джаз-бэнд.

Выступление пройдет с соблюдением всех карантинных ограничений. Все посетители должны иметь зеленый Covid-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа.