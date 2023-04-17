Музикант The Weeknd уперше вийшов на публіку разом зі своєю дівчиною Сімі Хадрою. Це сталося під час музичного фестивалю Coachella 2023, де артист намагався не привертати до себе увагу.

Так, 33-річний музикант закрив своє обличчя чорно-білою банданою, коли прибув на захід із 29-річною Сімі.

Кохана The Weeknd вирішила зробити все інакше – вона привернула увагу відвертою мініспідницею і білим атласним топом.

Сховати обличчя не вдалося навіть за банданою – музикант дуже потайливий, коли справа стосується його особистого життя. Про його стосунки відомо дуже небагато – однією з його попередніх дівчат була модель Белла Хадід. Вони зустрічалися з 2015 по 2019 рік. Після цього у зірки був роман із Селеною Гомес, з якою він також був на Coachella.

Раніше The Weeknd помітили на побаченні з Анджеліною Джолі. Таких зустрічей було кілька. Якщо перші рази повідомлялося, що це були ділові переговори, то вже через деякий час все було інакше. Вони приїхали порізно на вечерю в Санта-Моніці, а ось поїхали із закладу разом. Утім, Джолі так і не відповіла на запитання про роман.