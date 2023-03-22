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Встановив одразу два рекорди: The Weeknd потрапив до Книги рекордів Гіннеса

22 Березня 2023, 14:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
The Weeknd
Джерело: Getty Images

Канадський співак The Weeknd потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Він став найпопулярнішим музикантом на планеті.

33-річний музикант встановив одразу два рекорди. Він досяг найбільшої кількості щомісячних слухачів на Spotify – 111,4 млн (станом на 20 березня 2023 року), а також – першим виконавцем, у якого понад 100 млн щомісячних слухачів на музичному майданчику. Про це повідомляють на офіційному сайті реєстру рекордів.

Так, The Weeknd перегнав Майлі Сайрус, яка посіла друге місце – 82,4 млн. Також упевнено музикант випереджає Шакіру – 81,6 млн, Аріану Гранде – 80,6 млн, Тейлор Свіфт – 80,2 млн, Ріанну – 78,5 млн і Еда Ширана – 77,5 млн.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що це не перший рекорд The Weeknd у Книзі рекордів Гіннеса. У 2016 році він був нагороджений двома сертифікатами – за альбом, який найчастіше переглядають на Spotify, і за найбільшу кількість тижнів поспіль, проведених у Топ-10 Billboard’s Hot 100.

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The Weeknd Книга рекордів Гіннеса
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