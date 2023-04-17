Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Скрыться за банданой не удалось: The Weeknd впервые появился на публике с девушкой

17 апреля 2023, 15:36
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
The Weeknd
Источник: Depositphotos

Музыкант The Weeknd впервые вышел на публику вместе со своей девушкой Сими Хадрой. Это произошло во время музыкального фестиваля Coachella 2023, где артист пытался не привлекать к себе внимание.

Так, 33-летний музыкант закрыл свое лицо черно-белой банданой, когда прибыл на мероприятие с 29-летней Сими.

Возлюбленная The Weeknd решила сделать все иначе — она привлекла внимание облегающей мини-юбкой и белым атласным топом.

Спрятать лицо не удалось даже за банданой — музыкант очень скрытный, когда дело касается его личной жизни. О его отношениях известно очень немного — одной из его предыдущих девушек была модель Белла Хадид. Они встречались с 2015 по 2019 год. После этого у звезды был роман с Селеной Гомес, с которой он также был на Coachella.

Ранее The Weeknd заметили на свидании с Анджелиной Джоли. Таких встреч было несколько. Если первые разы сообщалось, что это были деловые переговоры, то уже спустя время все было иначе. Они приехали порознь на ужин в Санта-Монике, а вот уехали из заведения вместе. Впрочем, Джоли так и не ответила на вопрос о романе.

Читайте также:
The WeekndУстановил сразу два рекорда: The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса

Теги
The Weeknd
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь