Музыкант The Weeknd впервые вышел на публику вместе со своей девушкой Сими Хадрой. Это произошло во время музыкального фестиваля Coachella 2023, где артист пытался не привлекать к себе внимание.

Так, 33-летний музыкант закрыл свое лицо черно-белой банданой, когда прибыл на мероприятие с 29-летней Сими.

Возлюбленная The Weeknd решила сделать все иначе — она привлекла внимание облегающей мини-юбкой и белым атласным топом.

Спрятать лицо не удалось даже за банданой — музыкант очень скрытный, когда дело касается его личной жизни. О его отношениях известно очень немного — одной из его предыдущих девушек была модель Белла Хадид. Они встречались с 2015 по 2019 год. После этого у звезды был роман с Селеной Гомес, с которой он также был на Coachella.

Ранее The Weeknd заметили на свидании с Анджелиной Джоли. Таких встреч было несколько. Если первые разы сообщалось, что это были деловые переговоры, то уже спустя время все было иначе. Они приехали порознь на ужин в Санта-Монике, а вот уехали из заведения вместе. Впрочем, Джоли так и не ответила на вопрос о романе.