Співачка Оля Полякова заінтригувала шанувальників відповіддю на запитання про дітей. Зокрема, вона сказала, чи хоче ще раз стати мамою.

В Instagram-stories Полякова вирішила поспілкуватися з прихильниками, влаштувавши рубрику Запитання-відповідь. Так, хтось із підписників поцікавився в неї – чи планують вони ще з чоловіком дітей.

Полякова однозначної відповіді не дала, оскільки сказала, що вона в будь-який момент може змінитися.

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– Наразі ні, але ж ви знаєте, життя непередбачуване, може, і захочу. Ніколи не кажи ні, – сказала Оля.

Нагадаємо, у Олі Полякової двоє доньок від чоловіка, бізнесмена Вадима – 18-річна Марія та 11-річна Аліса.