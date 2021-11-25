Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк відвідала ресторан від відомого італійського будинку моди Gucci. Нині зірка відпочиває у Флоренції (Італія).

Леся поділилася серією відео в Instagram-stories. Телеведуча крупним планом показала своє замовлення, в тому числі й цибулевий суп за €50 (1,5 тис. грн).

– Друзі, дали шматочок хліба і кажуть “Їж”. Я думала, тут фетучіні якісь принесуть, бажано в сумці від Gucci… Ну, посуд звичайно класний. На перше – чашка цибулевого супу, – сказала Нікітюк.

Разом зі стравою як прикрасу принесли лушпиння цибулі.

– Супчику в Gucci попила на €50. Лушпиння можна забрати на Великдень і пофарбувати яйця, – пожартувала Леся.

Телеведуча наголосила, що було справді смачно, але мало. Також вона опублікувала серію фото, зроблених на вході до закладу.

– Ресторан Gucci коротко… Дуже дорого, дуже смачно, дуже мало. Але це особлива атмосфера із зіркою Michlen, дев’ятьма столиками та чудовим інтер’єром, – підсумувала Нікітюк.

Раніше Леся Нікітюк розповіла про правильне харчування та свій раціон. Зірка також поділилася, де бере свіжі продукти.

Також телеведуча наголосила, що здорове харчування – це не дорого.

Нині Леся не вживає свинину, телятину, картоплю, рис, макарони, хліб, булки, печиво та торти.