Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк посетила ресторан от известного итальянского модного дома Gucci. Сейчас звезда отдыхает во Флоренции (Италия).

Леся поделилась серией видео в Instagram-stories. Телеведущая крупным планом показала свой заказ, в том числе и луковый суп за €50 (1,5 тыс. грн).

— Ребята, дали кусочек хлеба и говорят “Ешь”. Я думала, тут фетучини какие-то принесут, желательно в сумке от Gucci… Ну посуда конечно классная. На первое — чашка лукового супа, — сказала Никитюк.

Вместе с блюдом, в качестве украшения принесли луковую шелуху.

— Супчика в Gucci попила на €50. Шелуху можно забрать на Пасху и покрасить яйца, — пошутила Леся.

Телеведущая подчеркнула, что было и вправду вкусно, но мало. Также она опубликовала серию фото, сделанных на входе в заведение.

— Ресторан Gucci коротко… Очень дорого, очень вкусно, очень мало. Но это особая атмосфера со звездой Michlen, девятью столиками и прекрасным интерьером, — подытожила Никитюк.

Ранее Леся Никитюк рассказала о правильном питании и своем рационе. Звезда также поделилась, где берет свежие продукты.

Также телеведущая подчеркнула, что здоровое питание — это не дорого.

Сейчас Леся не употребляет свинину, телятину, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты.