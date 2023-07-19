Брак Гарри и Меган Маркл трещит по швам: паре пророчат расставание

Брак принца Гарри и Меган Маркл под угрозой. Королевская пара взяла время на разлуку, чтобы восстановить свои отношения.

— Они пытаются понять, что их подкосило. Гарри не вписывается в липкий мир мегаполиса Меган. Он надеется найти себя, — заявило издание RadarOnline.

Впрочем, инсайдер, близкий к паре, опроверг слухи о возможном расставании.

— Это неправда и буквально все выдумано, — заявил источник.

Стоит отметить, что Гарри действительно проведет некоторое время отдельно от семьи — он отправится в Африку для съемок нового документального фильма Netflix. Ранее принц заявлял, что он там чувствует себя как дома и “наиболее похожим на себя”.

Пара также сталкивается с очередными трудностями — речь идет о финансовых расходах. Сассексы ведут роскошный образ жизни и тратят огромные средства на охрану и обслуживание особняка за $14 млн. Проблемы с деньгами усугубились на фоне отказа от королевской семьи — из Великобритании поддержка не поступает на банковские счета.

— Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил их жизнь в ад. Пребывание на разных континентах, надеюсь, поможет им найти то, что им нужно, чтобы двигаться дальше, — добавили в RadarOnline.

Напомним, что недавно Гарри и Меган выехали из коттеджа Фрогмор в Виндзоре по приказу короля Чарльза III. Пара отдала ключи от недвижимости, а остаток их вещей отправили в Калифорнию.