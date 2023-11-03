Співак Сергій Бабкін презентував українську версію пісні Забери. ЇЇ він називає однією з найпопулярніших своїх композицій. Трек вийшов на дебютному альбомі Бабкіна Ура! 2004 року вже як окремий проєкт від гурту 5ʼnizza.

Як звучить Забери українською

– Забери – це одна з найважливіших пісень у моєму житті, певною мірою моя візитка вже 25 років, – зазначив Сергій Бабкін.

Співак зізнався, що довгий час намагався самостійно зробити переклад пісні, але в нього не виходило.

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Хто переклав пісню Забери українською

Сергій Бабкін розповів, що випадково побачив у соцмережі відео музиканта Arkush, коли той співав Забери українською. Артисту дуже сподобалося, як звучить кавер на знакову для нього пісню. Тож він написав виконавцю, висловив своє захоплення, а згодом попрохав перекласти інші куплети теж.

– Він сказав, що для нього це честь. Вийшов переклад, який я не редагував і навіть нічого не виправляв, – поділився Бабкін.

Зведенням української версії треку займався Сергій Кондратьєв. Саме з ним 25 років тому Сергій Бабкін записав оригінал пісні на студії M.A.R.T у Харкові.

Фото: Сергій Бабкін