Міс Україна 2023 Софія Шамія вирушила до Індії, де побореться за корону у конкурсі краси Міс світу 2024. Вона проведе там три тижні. Фінал конкурсу відбудеться 9 березня у Всесвітньому конференц-центрі Джіо у Мумбаї.

Хто представить Україну на Міс світу 2024

Нашу країну на міжнародному конкурсі представить 19-річна Софія Шамія. Дівчина вивчає економіку та вільно володіє англійською мову. Софія сім років займалася танцями, з дитинства малює та створює картини. Якось модель організувала благодійний аукціон своїх робіт, а всі вилучені кошти передала на допомогу ЗСУ.

Українка вже відправилася до підготовчого табору. Цю поїздку в оргкомітеті Міс Україна називають шляхом до нових можливостей.

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Цій мандрівці передували місяці підготовки. За словами самої учасниці, вона хоче використати платформу Міс світу для підтримки України та не лише розповісти людям за кордоном нашу історію, а й донести інформацію про наші потреби.

Команда Софії підготувала до конкурсу національне вбрання, фінальну вечірню сукню та серію найголовніших відео.

Примітно, що серед учасниць цьогорічного конкурсу Міс світу немає претендентки від Росії.

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Фото: оргкомітет Міс Україна