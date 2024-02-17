Мисс Украина 2023 София Шамия отправилась в Индию, где поборется за корону в конкурсе красоты Мисс мира 2024. Она проведет там три недели. Финал конкурса состоится 9 марта во Всемирном конференц-центре Джио в Мумбаи.

Кто представит Украину на Мисс мира 2024

Нашу страну на международном конкурсе представит 19-летняя София Шамия. Девушка изучает экономику и свободно владеет английским языком. София семь лет занималась танцами, с детства рисует и создает картины. Как-то модель организовала благотворительный аукцион своих работ, а все вырученные средства передала на помощь ВСУ.

Украинка уже отправилась в подготовительный лагерь. Эту поездку в оргкомитете Мисс Украина называют путем к новым возможностям.

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Этому путешествию предшествовали месяцы подготовки. По словам самой участницы, она хочет использовать платформу Мисс мира для поддержки Украины и не только рассказать людям за рубежом нашу историю, но и донести информацию о наших потребностях.

Команда Софии подготовила к конкурсу национальный наряд, финальное вечернее платье и серию главных видео.

Примечательно, что среди участниц нынешнего конкурса Мисс мира нет претендентки от России.

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Фото: оргкомитет Мисс Украина