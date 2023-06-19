Олег Винник збирається перервати своє мовчання – понад рік артист не з’являється в мережі. Український музикант має намір розкрити те, про що мовчав тривалий час.

У мережі з’явився тизер інтерв’ю, де Олег вирішив порозумітися перед українцями. І хоча ролик досить розпливчастий, можна почути, про що шкодує Винник.

– Шкодую про те, що не тримаю зброю в руках і не на фронті, – каже Олег.

Співак також розповів і про хворобу – схоже, численні чутки підтвердилися. Винник стверджує, що на таку недугу в Німеччині хворіють лише 2% людей.

Судячи зі слів музиканта, він бачить порятунок у сміху – це допомагає йому не падати духом.

Очікується, що артист розповість більше про найближчу людину, з якою він часто спить.

Схоже, Винник хоче почати все з чистого аркуша, і повернутися в український медіапростір дуже голосно. Коментарі під відео в YouTube відключені, та й на самому каналі більше немає ніяких відео – його створено 31 травня 2023 року.

Паралельно тизеру Олег видалив усі свої публікації в Instagram. Ще у квітні там були окремі знімки й оголошення, а тепер зовсім порожньо.

За більш ніж рік зникнення Винника, навколо зірки з’явилося безліч чуток. Одна з найвірогідніших версій – артист лікується в Німеччині, і при цьому, його благодійний фонд допомагає захисникам ЗСУ. У квітні друг Винника Роман Недзельський розповів про здоров’я артиста – він живіший за всіх живих.