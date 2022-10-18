Актор Кевін Спейсі розплакався під час надання свідчень у суді у справі про зґвалтування. Зірка Карткового будинку заперечує звинувачення у насильстві над 14-річним Ентоні Реппом у 1986 році, і також шкодує про заяви щодо своєї орієнтації.

Історію про зґвалтування з боку Кевіна Спейсі оприлюднили ще 2017 року. Після виходу сенсаційного матеріалу актор заявив, що не пам’ятає цієї зустрічі, але визнав, що він гей.

– Я любив чоловіків і мав романтичні зустрічі з чоловіками протягом усього свого життя, і тепер вирішив жити як гей, – заявив артист у 2017 році.

До звинувачень Кевін жодного разу не озвучував свої сексуальні уподобання. Тоді він заявив, що лідери гей-спільноти підштовхували його до камінг-ауту, і він хотів розповісти про свою орієнтацію ще до звинувачень.

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– Я більше не переймався тим, що люди назвуть мене актором-геєм. Я просто хотів бути Кевіном Спейсі, актором, – заявив він тоді.

Але у суді Спейсі сказав, що таке рішення було неправильним.

Він розплакався на трибуні й зізнався, що пошкодував про свою заяву. За його словами, через кілька хвилин він почав отримувати реакцію у відповідь, у тому числі від друзів-геїв.

– Мене звинуватили у тому, що я змінив тему чи намагався змішати звинувачення зі своєю орієнтацією, – сказав він.

Після цього артист додав, що бере всю відповідальність за ці слова.

– Це все я розповів про це. Це було справді неправильно, дуже погано, і мені дуже шкода, — додав Спейсі.

Очікується, незабаром актор надасть додаткові свідчення, і це буде допит від адвокатів Реппа.

Нагадаємо, що раніше Ентоні розповів про насильство з боку Спейсі. За заявами актора, це сталося на вечірці Кевіна у його квартирі. Після того, як усі гості пішли зірка Карткового будинку, нібито зачинив двері й кинув 14-річного хлопчика на ліжко.