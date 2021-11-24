Американський актор Джон Траволта зворушливо привітав свого сина Бенджаміна з днем народження. Хлопчику виповнилося 11 років.

На особистій сторінці в Intagram Джон оприлюднив знімок, на якому позує разом із Бенджаміном та 21-річною дочкою Еллою.

– З днем народження, мій прекрасний хлопчику. Твій тато тебе обожнює! – підписав знімок актор.

У коментарях підписники приєдналися до привітань, а також висловили свою підтримку Траволті, який все ще не оговтався від смерті дружини Келлі Престон.

Вітаємо з іменинником! Ти прекрасний тато.

Це так зворушливо!

Яка гарна сім’я! Шкода, що мами немає поруч.

Мене захоплює, що Джон все ще носить обручку на згадку про Келлі.

Дітям пощастило, що в них такий батько як ти, – пишуть у мережі.

Варто додати, що дружина Джона Траволти померла у 2020 році від раку молочної залози. Келлі вела дворічну боротьбу проти хвороби, але програла її.

Джон та Келлі одружилися 12 вересня 1991 року. У шлюбі в них народилося троє дітей – Джетт, Елла та Бенджамін.

У 2009 році сім’я втратила старшого сина Джетта. 16-річний хлопець, який страждав на аутизм, помер. Він вдарився об борт ванної під час нападу епілепсії на різдвяних канікулах на Багамах.

Нагадаємо, що Джон Траволта став широко відомий завдяки фільмам Бріолін, Кримінальне чтиво, Дістати коротуна, Без обличчя, серіалу Американська історія злочинів.

Він став лауреатом премій BAFTA, Screen Actors Guild Award, Золотий глобус, а також номінувався на Оскар.