Американский актер Джон Траволта трогательно поздравил своего сына Бенджамина с днем рождения. Мальчику исполнилось 11 лет.

На личной странице в Intagram Джон обнародовал снимок, на котором позирует вместе с Бенджамином и 21-летней дочерью Эллой.

— С днем рождения, мой прекрасный мальчик. Твой папа тебя обожает! – подписал снимок актер.

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям, а также выразили свою поддержку Траволти, который все еще не оправился от смерти жены Келли Престон.

Поздравляем с именинником! Ты прекрасный папа.

Это так трогательно!

Какая хороша семья! Жаль, что мамы нет рядом.

Меня восхищает, что Джон все еще носит обручальное кольцо в память о Келли.

Детям повезло, что у них такой отец как ты, – пишут в сети.

Стоит добавить, что жена Джона Траволты умерла в 2020 году от рака молочной железы. Келли вела двухлетнюю борьбу против болезни, но проиграла ее.

Джон и Келли поженились 12 сентября 1991 года. В браке у них родилось трое детей – Джетт, Элла и Бенджамин.

В 2009 году семья потеряла старшего сына Джетта. 16-летний парень, который страдал аутизмом, умер. Он ударился о бортик ванной во время приступа эпилепсии на рождественских каникулах на Багамах.

Напомним, что Джон Траволта стал широко известен благодаря фильмам Бриолин, Уголовное чтиво, Достать коротышка, Без лица, сериалу Американская история преступлений.

Он стал лауреатом премий BAFTA, Screen Actors Guild Award, Золотой глобус, а также номинировался на Оскар.