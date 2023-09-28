Поліція проводить досудове розслідування щодо факту можливих протиправних дій з боку блогера Спартака Субботи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України у відповідь на запит hromadske.

Правоохоронці вивчають можливе використання Спартаком Субботою підроблених документів про освіту, виданих на його ім’я.

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Кримінальну справу відкрили 20 квітня за ознаками ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Санкція статті передбачає штраф у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у квітні психотерапевт Ілля Полуденний оприлюднив розслідування щодо діяльності Спартака Субботи. Він збирав докази протягом 7 місяців.

У розслідуванні стверджується, що Суббота брехав про своє ім’я, медичну освіту, кандидатський ступінь, співпрацю з ОПЗЖ, а також порушував професійну етику.

Згодом Міносвіти звернулося до поліції із проханням перевірити можливий факт підробки документів блогером.

Фото: Спартак Суббота