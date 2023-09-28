Полиция проводит досудебное расследование по факту возможных противоправных действий со стороны блогера Спартака Субботы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в ответ на запрос hromadske.

Правоохранители изучают возможное использование Спартаком Субботой поддельных документов об образовании, выданных на его имя.

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Уголовное дело открыли 20 апреля по признакам ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в апреле психотерапевт Илья Полуденный обнародовал расследование о деятельности Спартака Субботы. Он собирал доказательства в течение 7 месяцев.

В расследовании утверждается, что Суббота врал о своем имени, медицинском образовании, кандидатской степени, сотрудничестве с ОПЗЖ, а также нарушал профессиональную этику.

Впоследствии Минобразования обратилось в полицию с просьбой проверить возможный факт подделки документов блогером.

Фото: Спартак Суббота