Полиция проводит досудебное расследование по факту возможных противоправных действий со стороны блогера Спартака Субботы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в ответ на запрос hromadske.
Правоохранители изучают возможное использование Спартаком Субботой поддельных документов об образовании, выданных на его имя.
Уголовное дело открыли 20 апреля по признакам ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.
Напомним, в апреле психотерапевт Илья Полуденный обнародовал расследование о деятельности Спартака Субботы. Он собирал доказательства в течение 7 месяцев.
В расследовании утверждается, что Суббота врал о своем имени, медицинском образовании, кандидатской степени, сотрудничестве с ОПЗЖ, а также нарушал профессиональную этику.
Впоследствии Минобразования обратилось в полицию с просьбой проверить возможный факт подделки документов блогером.
Фото: Спартак Суббота