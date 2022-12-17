Вєрка Сердючка виступила у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2023 як зірковий гість.

Артистка вийшла на сцену після того, як всі учасники представили свої конкурсні пісні, а лінія голосування за них була закрита. Сердючка виконала пісню Є пропозиція. Вєрка традиційно запалила перед публікою разом зі своєю командою, змусивши глядачів танцювати.

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Під час свого виступу Сердючка сказала наступне: – Путін ,щоб ти здох. Амінь.

Зазначимо, що Вєрка Сердючка представляла Україну на Євробаченні 2007 з піснею Dancing Lasha Tumbai. Тоді наша країна посіла друге місце на конкурсі.

17 грудня пройшов фінал Нацвідбору, завдяки якому стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2023.

За право стати представником боролися 10 учасників, серед яких – Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone, Tvorchi.

Переможця обирали журі та глядачі – голоси розділили 50 на 50.