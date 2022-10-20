Артистка Вєрка Сердючка 17 жовтня дала благодійний концерт у Кракові (Польща). Подивитися на українську зірку і послухати популярні хіти прийшло безліч охочих, не обійшлося і без гумору.

Так, під час свого виступу Вєрка активно спілкувалася з публікою і в один момент почала зі сцени скандувати: Путіне, щоб ти здох! Амінь.

Глядачам сподобалася кричалка Сердючки і її бенду, тому в кінці посипалися гучні оплески.

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Були під час концерту й інші смішні моменти, наприклад, коли мама Вєрки, яку грає Інна Білокінь, вирішила підтягнути доньці колготки прямо на сцені.

Під час виступу артистка виконала свої хіти Dolce & Gabbana, Гоп-гоп, Гуляночка, Є пропозиція та інші не менш відомі композиції.