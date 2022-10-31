Для телеведучої і головної редакторки Фактів Олени Фроляк прийом їжі зранку – закон. Це допомагає тримати себе у формі і не задумуватися про постійні дієти.

У кулінарній книзі Олени є чимало рецептів сніданків на всі випадки – і коли в холодильнику обмаль продуктів, і навіть тоді, коли зранку хочеться подовше поспати та на готування залишається обмаль часу.

Пять ідей від Олени Фроляк – що приготувати на сніданок, читайте в матеріалі.

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Вівсянка з авокадо і оливковою олією

– Такий сніданок дуже добре насичує і до обіду не з’являється відчуття голоду, – запевняє Олена.

Усе дуже просто, необхідно зварити у воді вівсянку, приправивши дрібкою солі й перцю. Потім викласти у миску кашу, полити олією і додати порізане скибками авокадо. Страва готова.

Гречка з молоком

– З дитинства обожнюю снідати кашею з молоком. Є безліч варіантів, як приготувати такий сніданок, – каже Фроляк.

Якщо зранку обмаль часу, можна заздалегідь зварити крупу окремо, а після залити теплим молоком.

Тост із сиром

Ідеальна закуска до кави чи чаю. На приготування витрачається мінімум часу, а також можна зробити без затрат електроенергії. Навіть якщо вдома немає ніяких цікавих інгредієнтів, обов’язково знайдеться шматочок сиру і скибочка хліба. Ось і вийдуть у вас тости із сиром.

Броколі з вареним яйцем

Зварити броколі, полити оливковою олією, посолити і додати улюблені спеції.

– До такого сніданку люблю брати тортик із цільнозернового хліба – і просто бомба, – каже Олена.

Якщо все це доповнити бринзоподібним сиром, отримаєте неймовірне гастрономічне задоволення!

Вівсяні пластівці з сухофруктами

Секрет Олени у приготуванні цієї страви – викласти продукти на красиву піалу і додати свіжу м’яту. Тоді звична страва заграє новими смаками.