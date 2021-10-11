Зовнішній вигляд актора Тома Круза під час перегляду бейсбольного матчу здивував користувачів мережі. Шанувальники зірки вважають, що 59-річний актор переніс пластичну операцію, або просто помітно набрав вагу.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X — Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021

Фото і відео з Крузом зняли під час бейсбольного матчу, де він був у якості глядача.

Попри те, що Том проводив час з сином, актор був люб’язний з фанатами і зупинився, щоб поговорити з людьми, які проходили поруч з його місцем.

Користувачі мережі помітили змінений зовнішній вигляд актора:

Я взагалі не вірю, що це він. Навіть колір волосся інший!

Том щось зробив зі своїм обличчям, або він трохи додав у вазі. Але це наш Том!

Що сталося з його обличчям? У нього що, алергічна реакція?

Однак знайшлися і ті, хто захистив актора від їдких насмішок:

Люди постійно набирають і втрачають вагу, і це абсолютно нормально! Припиніть жартувати про зовнішній вигляд актора.

Він як і раніше відмінно виглядає для свого віку. Йому майже 60, а він досі виконує запаморочливі трюки в фільмах.

Йому 59, чого тут чекати? Він відмінно виглядає для свого віку!

Останнім часом Том Круз був зайнятий зніманнями фільму Місія нездійсненна 7 у Великій Британії. В кінці літа злодії вкрали його люксовий позашляховик BMW X7 прямо під час роботою над картиною. Невідомим вдалося зламати електронну захист авто, але транспорт незабаром знайшли за допомогою вбудованої системи стеження. Збитки актора оцінюється в тисячі доларів.