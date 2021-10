Зовнішній вигляд актора Тома Круза під час перегляду бейсбольного матчу здивував користувачів мережі. Шанувальники зірки вважають, що 59-річний актор переніс пластичну операцію, або просто помітно набрав вагу.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X

Фото і відео з Крузом зняли під час бейсбольного матчу, де він був у якості глядача.

Попри те, що Том проводив час з сином, актор був люб’язний з фанатами і зупинився, щоб поговорити з людьми, які проходили поруч з його місцем.

#TomCruise took a lot of pictures and shook a lot hands tonight at @OracleParkSF. Fans were excited to see him at the #SFGiants #Dodgers #NLDS game. #OrangeOctober #ResilientSF @nbcbayarea pic.twitter.com/9Nsu40J49F

— Anthony Flores (@AnthonyTVSports) October 10, 2021