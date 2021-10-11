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Что с его лицом: постаревший Том Круз удивил фанатов внешним видом

11 октября 2021, 18:06 Микола Олефіренко
Том Круз
Источник: Depositphotos

Внешний вид актера Тома Круза во время просмотра бейсбольного матча удивил пользователей сети. Поклонники звезды считают, что 59-летний актер перенес пластическую операцию, или просто заметно прибавил в весе.

Фото и видео с Крузом засняли во время бейсбольного матча, где он был в качестве зрителя. 

Несмотря на то, что Том проводил время с сыном, актер был любезен с фанатами и остановился, чтобы поболтать с людьми, которые проходили рядом с его местом.

Пользователи сети заметили измененный внешний вид актера:

  • Я вообще не верю, что это он. Даже цвет волос другой!
  • Том что-то сделал со своим лицом, или он немного прибавил в весе. Но это наш Том!
  • Что случилось с его лицом? У него что, аллергическая реакция?

Однако нашлись и те, кто защитил актера от едких насмешек:

  • Люди постоянно набирают и теряют вес, и это абсолютно нормально! Перестаньте шутить о внешнем виде актера!
  • Он по-прежнему отлично выглядит для своего возраста. Ему почти 60, а он до сих пор выполняет умопомрачительные трюки в фильмах.
  • Ему 59, чего тут ожидать? Он отлично выглядит для своего возраста!

В последнее время Том Круз был занят съемками фильма Миссия невыполнима 7 в Великобритании. В конце лета воры украли его люксовый внедорожник BMW X7 прямо во время работой над картиной. Неизвестным удалось взломать электронную защиту авто, но транспорт вскоре нашли с помощью встроенной системы слежения. Убытки актера оценивается в тысячи долларов.

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