Внешний вид актера Тома Круза во время просмотра бейсбольного матча удивил пользователей сети. Поклонники звезды считают, что 59-летний актер перенес пластическую операцию, или просто заметно прибавил в весе.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X — Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021

Фото и видео с Крузом засняли во время бейсбольного матча, где он был в качестве зрителя.

Несмотря на то, что Том проводил время с сыном, актер был любезен с фанатами и остановился, чтобы поболтать с людьми, которые проходили рядом с его местом.

Пользователи сети заметили измененный внешний вид актера:

Я вообще не верю, что это он. Даже цвет волос другой!

Том что-то сделал со своим лицом, или он немного прибавил в весе. Но это наш Том!

Что случилось с его лицом? У него что, аллергическая реакция?

Однако нашлись и те, кто защитил актера от едких насмешек:

Люди постоянно набирают и теряют вес, и это абсолютно нормально! Перестаньте шутить о внешнем виде актера!

Он по-прежнему отлично выглядит для своего возраста. Ему почти 60, а он до сих пор выполняет умопомрачительные трюки в фильмах.

Ему 59, чего тут ожидать? Он отлично выглядит для своего возраста!

В последнее время Том Круз был занят съемками фильма Миссия невыполнима 7 в Великобритании. В конце лета воры украли его люксовый внедорожник BMW X7 прямо во время работой над картиной. Неизвестным удалось взломать электронную защиту авто, но транспорт вскоре нашли с помощью встроенной системы слежения. Убытки актера оценивается в тысячи долларов.