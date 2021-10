Внешний вид актера Тома Круза во время просмотра бейсбольного матча удивил пользователей сети. Поклонники звезды считают, что 59-летний актер перенес пластическую операцию, или просто заметно прибавил в весе.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X

Фото и видео с Крузом засняли во время бейсбольного матча, где он был в качестве зрителя.

Несмотря на то, что Том проводил время с сыном, актер был любезен с фанатами и остановился, чтобы поболтать с людьми, которые проходили рядом с его местом.

#TomCruise took a lot of pictures and shook a lot hands tonight at @OracleParkSF. Fans were excited to see him at the #SFGiants #Dodgers #NLDS game. #OrangeOctober #ResilientSF @nbcbayarea pic.twitter.com/9Nsu40J49F

