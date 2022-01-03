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Что едят на Новый год и Рождество герои фильмов (тест)

3 января 2022, 10:23
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Что едят на Новый год и Рождество герои фильмов (тест)

Вот и наступил Новый год 2022, но впереди еще Рождество, 7 января. Праздничая лихорадка не закончена — не все подарки подарены и не все фильмы пересмотрены.

Доброй традицией является просмотр новогодних и рождественских кинолент. По телевизору транслируют Гарри Поттера, Один Дома, Иронию судьбы и многие другие фильмы, которые ассоциируются с этим волшебным временем. И не зря, поскольку события в них разворачиваются зимой, мы видим, как герои встречают Новый год, проводят Рождество и неизменный атрибут всего этого — праздничный стол.

Факты ICTV предлагают вам пройти тест на знание любимых праздничных кинолент — что едят на Новый год и Рождество герои фильмов.

 

Если вы все еще думаете, какие фильмы посмотреть в новогодний период, то воспользуйтесь списком из нашего теста. Праздничной настроение гарантировано.

Кроме того, с 1 января для зрителей HBO уже доступен специальный эпизод Гарри Поттера, который получил название Возвращение в Хогвартс. Он посвящен 20-летию Гарри Поттера.

В ленте появятся главные герои из оригинальной серии картин, а также известные актеры второго плана. Они встречаются вместе в большом новогоднем зале, вспоминают процесс съемок и делятся яркими эмоциями.

Трейлер спецэпизода Возвращение в Хогвартс — смотрите на Фактах ICTV.

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