Що покажуть у конкурсних програмах ОМКФ-2023 – програма

19 серпня стартує 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Покази національної та конкурсної програми відбудуться у Чернівцях, а в Одесі покажуть спеціальну програму та найкращі європейські фільми.

Кінофестиваль триватиме до 26 серпня.

Покази фільмів пройдуть в Одесі в кінотеатрі MULTIPLEX в ТРЦ Gagarinn Plaza, а у Чернівцях у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука відбудуться покази конкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи.

Фільмом відкриття Одеського кінофестивалю стане українська картина Довбуш режисера Олеся Саніна. Фільмом закриття ОМКФ стане стрічка Джессіки Гауснер Клуб Зеро, міжнародна прем’єра якої відбулась в основному конкурсі 76-го Каннського кінофестивалю.

Нещодавно організатори ОМКФ оголосили картини, які потрапили в список учасників фестивалю.

Національний конкурс

Ігрове кіно:

Валерія виходить заміж, режисер: Мікаль Вінік

Стрічка розповідає про молоду дівчину Валерію, яка приїжджає з України до Ізраїлю, щоб зустрітися зі своїм майбутнім чоловіком, бо вони мають одружитися за домовленістю в інтернеті.

В аеропорту Валерію зустрічає її сестра Христина зі своїм чоловіком, яка вже деякий час живе в Ізраїлі, і вийшла заміж так само за домовленістю. Христина задоволена своїм життям і хоче того ж для своєї сестри. Але протягом дня у Валерії з’являються сумніви.

Мій карпатський дідусь, режисер Заза Буадзе

Молодий італієць Мікеле з українським корінням їде у село в Карпати, щоб розпорошити прах своєї матері.

У селищі живе дід Михайло, співіснування з яким для Мікеле супроводжується серією карколомних подій, які перетворюють серйозні речі на трагікомедію і назавжди об’єднують колись роз’єднані долі дідуся та онука.

Сашенька, режисер: Олександр Жовна

Вночі в своїй постелі хтось розстрілює з мисливської рушниці немолоде подружжя, лишаючи сиротою їх 12-річного сина, прикутого до інвалідного візка.

Під час слідства викривається таємнича історія життя, яка постане насправді приголомшливою.

Ти мене любиш?, режисер: Тоня Ноябрьова

За рік до розпаду СРСР 17-річна Кіра стикається з важливими змінами у своєму житті, в час, коли Україна звільняється від радянського впливу. Разом вони шукають свою ідентичність і досліджують нові, властиві кожному підлітку речі – бунтарські, смішні, небезпечні….

Документальні фільми:

Звідки куди, режисер: Мачек Хамела

Це спостереження за евакуацією українців, які вирішують залишити свої домівки, щоб врятувати життя. Їм допомагає польський волонтер Мачек Хамела. Його евакуаційний автомобіль долає тисячі кілометрів аби відвезти біженців до Польщі, якомога далі від війни.

Деміург, режисер: Ольга Семак

Трагікомедія про сільський аматорський театр на Волині. В пошуках подолання особистої кризи столичний актор Петро повертається в рідне село, аби разом зі своїми односельцями створити театр, і таким чином довести самому собі, на що він ще здатен.

День Незалежності, режисер: Володимир Тихий

Події фільму відбуваються в один день: 24 серпня 2022 роĸу, ĸоли Уĸраїна святĸує 31-шу річницю відновлення незалежності. Фільм поєднує місця та людей, яĸі найĸраще передають дух воєнного часу в країні.

Фільм представляє один день з життя: пляжного поліцейсьĸого патруля, жінĸи-війсьĸовослужбовця, солдата швидĸого штурмового підрозділу, солдата мінометного підрозділу, працівниці пабу, художниці та ексдепутата парламенту.

Крихка пам’ять, режисер: Ігор Іванько

Молодий кінооператор Ігор випадково знаходить пошкоджений фотоархів свого діда – відомого радянського та українського кінооператора Леоніда Бурлаки. Ігор має дізнатися, ким був й про що мріяв його дід, допоки хвороба Альцгеймера не відбере у Леоніда можливість впізнавати онука.

Ми не згаснемо, режисер: Аліса Коваленко

Донбас, 2019 рік. Вдалині досі відлунює гуркіт попереднього російського вторгнення, а в повітрі вже відчувається наближення нового. На бляклому воєнному тлі п’ятеро підлітків вперше серйозно задумуються про власне майбутнє.

Вони мріють втекти не лише від війни, але й від нудьги маленького містечка. Тоді несподівано їм трапляється нагода вирушити в довгу подорож до самісінького Непалу. Чи збудеться їхня мрія підкорити світ?

Правило двох стін, режисер: Девід Гутник

Це інтимний погляд на війну в Україні очима українських митців, які залишаються у своїй країні, щоб творити мистецтво як зухвалий акт перед обличчям агресії. Фільм представляє вторгнення в Україну як війну пам’яті, ідентичності та правди.

Переможці Національного конкурсу визначаються в таких номінаціях: “Найкращий український повнометражний ігровий фільм” та “Найкращий український повнометражний документальний фільм”.

Міжнародна конкурсна програма

До конкурсної програми увійшли сім повнометражних фільмів із Франції, України, Швеції, Італії, Польщі, Норвегії, Румунії, Німеччини, Латвії та Ізраїлю.

Батьківщина, режисер: Олександр Міхалкович (Швеція, Україна, Норвегія)

У 2020 році військова практика Білорусі насильницьких знущань, тортур і вбивств призовників, яку застосовували як засіб контролю, призводить до спалаху невдоволення серед населення.

Валерія виходить заміж, режисер: Мікаль Вінік (Ізраїль, Україна)

Це й же фільм представлений у в національній конкурсній програмі.

Дивертисмент, режисер: Марі-Кастіль Менсьон-Шаар (Франція)

Класична симфонічна музика – це все для 17-річної Захії Зіуані та її сестри-близнючки Феттуми. Через своє походження вони змушені виборювати свої мрії у 1995 році – стати диригентом оркестру та віолончелісткою. Рішучість, пристрасть та сміливість приводять сестер до рішення створити власний оркестр Divertimento.

Правило двох стін, режисер: Девід Гутник (Україна, США)

Ця стрічка також боротиметься за нагороду у конкурсній програмі національного конкурсу як Найкращий український повнометражний документальний фільм.

Сестри, режисер: Лінда Олте (Латвія, Італія)

Анастасія та Діана – дві сестри, які живуть у латвійському дитячому будинку. Вони дізнаються, що їх хоче удочерити американська родина. Діана не може дочекатися переїзду до Штатів, натомість Анастасія не в захваті від ідеї покинути рідний дім.

Коли в їхнє життя повертається біологічна мати Алла, Анастасія робить усе, щоб налагодити з нею стосунки, але в Алли інші плани.

Ссавці, режисер: Себастьян Михайлеску (Румунія, Польща, Німеччина)

Людина на межі втрати контролю відкриває світ дивних ритуалів і тривожних спільнот, аж поки межі між реальним і сюрреалістичним починають стиратися.

Полум’яне небо, режисер: Крістіан Петцольд (Німеччина)

Невеликий будинок для відпочинку на березі Балтійського моря. Дні спекотні, дощу не було тижнями. Збираються четверо молодих людей – старі й нові друзі.

Коли висохлі ліси навколо них починають спалахувати, накаляються й емоції між ними. Щастя, хіть і любов поєднуються з ревнощами, образами та напругою. А ліси тим часом горять. І незабаром полум’я дістанеться компанії друзів.