Что покажут в конкурсных программах ОМКФ-2023 – программа

19 августа стартует 14-й Одесский международный кинофестиваль. Показы национальной и конкурсной программы пройдут в Черновцах, а в Одессе покажут специальную программу и лучшие европейские фильмы.

Кинофестиваль продлится до 26 августа.

Показы фильмов пройдут в Одессе в кинотеатре MULTIPLEX в ТРЦ Gagarinn Plaza, а в Черновцах в культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука состоятся показы конкурсных программ фестиваля и индустриальные мероприятия.

Фильмом открытия Одесского кинофестиваля станет украинская картина Довбуш режиссера Олеся Санина. Фильмом закрытия ОМКФ станет лента Джессики Хауснер Клуб Зеро, международная премьера которой состоялась в основном конкурсе 76-го Каннского кинофестиваля.

Недавно организаторы ОМКФ объявили картины, которые попали в список участников фестиваля.

Национальный конкурс

Игровое кино:

Валерия выходит замуж, режиссер: Микаль Виник

Лента рассказывает о молодой девушке Валерии, которая приезжает из Украины в Израиль, чтобы встретиться со своим будущим мужем, потому что они должны пожениться по договоренности в интернете.

В аэропорту Валерию встречает ее сестра Кристина со своим мужем, которая уже некоторое время живет в Израиле, и вышла замуж так же по договоренности. Кристина довольна своей жизнью и хочет того же для своей сестры. Но в течение дня у Валерии появляются сомнения.

Мой карпатский дедушка, режиссер Заза Буадзе

Молодой итальянец Микеле с украинскими корнями едет в село в Карпаты, чтобы развеять прах своей матери.

В поселке живет дед Михаил, сосуществование с которым для Микеле сопровождается серией сногсшибательных событий, которые превращают серьезные вещи в трагикомедию и навсегда объединяют некогда разобщенные судьбы дедушки и внука.

Сашенька, режиссер: Александр Жовна

Ночью в собственной постели кто-то расстреливает из охотничьего ружья пожилых супругов, оставляя сиротой их 12-летнего сына, прикованного к инвалидной коляске.

Во время следствия разоблачается таинственная история жизни, которая предстанет на самом деле потрясающей.

Ты меня любишь?, режиссер: Тоня Ноябрева

За год до распада СССР 17-летняя Кира сталкивается с важными изменениями в своей жизни, в то время, когда Украина освобождается от советского влияния. Вместе они ищут свою идентичность и исследуют новые, свойственные каждому подростку вещи — бунтарские, смешные, опасные….

Документальные фильмы:

Откуда куда, режиссер: Мачек Хамела

Это наблюдение за эвакуацией украинцев, которые решают оставить свои дома, чтобы спасти жизнь. Им помогает польский волонтер Мачек Хамела. Его эвакуационный автомобиль преодолевает тысячи километров, чтобы отвезти беженцев в Польшу, как можно дальше от войны.

Демиург, режиссер: Ольга Семак

Трагикомедия о сельском любительском театре на Волыни. В поисках преодоления личного кризиса столичный актер Петр возвращается в родное село, чтобы вместе со своими односельчанами создать театр и таким образом доказать самому себе, на что он еще способен.

День Независимости, режиссер: Владимир Тихий

События фильма происходят в один день: 24 августа 2022 года, ĸоли Уĸраина празднует 31-ю годовщину восстановления независимости. Фильм объединяет места и людей, которые лучше всего передают дух военного времени в стране.

Фильм представляет один день из жизни: пляжного полицейского патруля, женщины-военнослужащей, солдата быстрого штурмового подразделения, солдата минометного подразделения, работницы паба, художницы и экс-депутата парламента.

Хрупкая память, режиссер: Игорь Иванько

Молодой кинооператор Игорь случайно находит поврежденный фотоархив своего деда — известного советского и украинского кинооператора Леонида Бурлаки. Игорь должен узнать, кем был и о чем мечтал его дед, пока болезнь Альцгеймера не отберет у Леонида возможность узнавать внука.

Мы не угаснем, режиссер: Алиса Коваленко

Донбасс, 2019 год. Вдали до сих пор отдается грохот предыдущего российского вторжения, а в воздухе уже чувствуется приближение нового. На блеклом военном фоне пятеро подростков впервые серьезно задумываются о собственном будущем.

Они мечтают убежать не только от войны, но и от скуки маленького городка. Тогда неожиданно им представляется возможность отправиться в долгое путешествие в самый Непал. Сбудется ли их мечта покорить мир?

Правило двух стен, режиссер: Дэвид Гутник

Это интимный взгляд на войну в Украине глазами украинских художников, которые остаются в своей стране, чтобы творить искусство как дерзкий акт перед лицом агрессии. Фильм представляет вторжение в Украину как войну памяти, идентичности и правды.

Победители Национального конкурса определяются в следующих номинациях: Лучший украинский полнометражный игровой фильм и Лучший украинский полнометражный документальный фильм.

Международная конкурсная программа

В конкурсную программу вошли семь полнометражных фильмов из Франции, Украины, Швеции, Италии, Польши, Норвегии, Румынии, Германии, Латвии и Израиля.

Родина, режиссер: Александр Михалкович (Швеция, Украина, Норвегия)

В 2020 году военная практика Беларуси насильственных издевательств, пыток и убийств призывников, которую применяли как средство контроля, приводит к вспышке недовольства среди населения.

Валерия выходит замуж, режиссер: Микаль Виник (Израиль, Украина)

Этот же фильм представлен в в национальной конкурсной программе.

Дивертисмент, режиссер: Мари-Кастиль Менсьон-Шаар (Франция)

Классическая симфоническая музыка — это все для 17-летней Захии Зиуани и ее сестры-близняшки Феттумы. Из-за своего происхождения они вынуждены бороться за свои мечты в 1995 году — стать дирижером оркестра и виолончелисткой. Решительность, страсть и смелость приводят сестер к решению создать собственный оркестр Divertimento.

Правило двух стен, режиссер: Дэвид Гутник (Украина, США)

Эта лента также будет бороться за награду в конкурсной программе национального конкурса как Лучший украинский полнометражный документальный фильм.

Сестры, режиссер: Линда Олте (Латвия, Италия)

Анастасия и Диана — две сестры, которые живут в латвийском детском доме. Они узнают, что их хочет удочерить американская семья. Диана не может дождаться переезда в Штаты, зато Анастасия не в восторге от идеи покинуть родной дом.

Когда в их жизнь возвращается биологическая мать Алла, Анастасия делает все, чтобы наладить с ней отношения, но у Аллы другие планы.

Млекопитающие, режиссер: Себастьян Михайлеску (Румыния, Польша, Германия)

Человек на грани потери контроля открывает мир странных ритуалов и тревожных сообществ, пока границы между реальным и сюрреалистическим начинают стираться.

Пламенное небо, режиссер: Кристиан Петцольд (Германия)

Небольшой дом для отдыха на берегу Балтийского моря. Дни жаркие, дождя не было неделями. Собираются четверо молодых людей — старые и новые друзья.

Когда высохшие леса вокруг них начинают вспыхивать, накаляются и эмоции между ними. Счастье, похоть и любовь сочетаются с ревностью, обидами и напряжением. А леса тем временем горят. И вскоре пламя доберется до компании друзей.