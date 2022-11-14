Співачка Слава Камінська налякала шанувальників, повідомивши, що в неї проблеми зі здоров’ям.

В Instagram-stories артистка оприлюднила відео, на якому розповіла, що втратила свідомість. У цей момент вона лежала під крапельницею, що також продемонструвала в ролику.

Що саме сталося, виконавиця не розповіла, проте натякнула, що виною тому нерви.

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– Славочка втратила свідомість. А що по стресу, – сказала вона.

Нагадаємо, зовсім нещодавно Слава Камінська повернулася в Україну і побувала в Харкові. Артистка оприлюднила фото, на яких показала масштаби руйнувань, зазначивши, що це місто є одним із її улюблених.

Після цього на Славу обрушилася хвиля хейту від підписників, можливо, це також вплинуло на здоров’я виконавиці.