Певица Слава Каминская напугала поклонников, сообщив, что у нее проблемы со здоровьем.

В Instagram-stories артистка обнародовала видео, на котором рассказала, что потеряла сознание. В этот момент она лежала под капельницей, что также продемонстрировала в ролике.

Что именно случилось, исполнительница не рассказала, однако намекнула, что виной тому нервы.

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— Славочка потеряла сознание. А что по стрессу, — сказала она.

Напомним, совсем недавно Слава Каминская вернулась в Украину и побывала в Харькове. Артистка обнародовала фото, на которых показала масштабы разрушений, отметив, что этот город является одним из ее любимых.

После этого на Славу обрушилась волна хейта от подписчиков, возможно, это также повлияло на здоровье исполнительницы.