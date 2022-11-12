Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Нескорений і стійкий! Слава Камінська побувала в зруйнованому Харкові

12 Листопада 2022, 10:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нескорений і стійкий! Слава Камінська побувала в зруйнованому Харкові
Джерело: Слава Камінська

Співачка Слава Камінська побувала в зруйнованому російськими окупантами Харкові. Кадрами звідти вона поділилася у своєму Instagram.

На фото артистка продемонструвала масштаби руйнувань, зазначивши, що це місто щирих і справжніх людей.

– Місто, куди я знову і знову повертаюся з концертами. Сьогодні, як і тоді – Харків один із найулюбленіших. Нескорений і стійкий. Незважаючи на те, що поранений і розбитий російськими покидьками! Тримайся, Харків! Тримайся, Україно, ми ще зустрінемося і неодмінно заспіваємо разом, але вже пісню про перемогу! – наголосила Слава.

Нагадаємо, в Україну Слава Камінська повернулася зовсім нещодавно. З початку повномасштабної війни разом із дітьми артистка перебуває в Нідерландах.

Зараз дивляться

У рідну країну співачка приїхала сама.

Читайте також:
Нескорений і стійкий! Слава Камінська побувала в зруйнованому ХарковіСлава Камінська вперше розповіла про свого коханого: Допомагає ЗСУ наближати перемогу

Теги
Слава з НеАнгелів Харків
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь