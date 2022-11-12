Співачка Слава Камінська побувала в зруйнованому російськими окупантами Харкові. Кадрами звідти вона поділилася у своєму Instagram.

На фото артистка продемонструвала масштаби руйнувань, зазначивши, що це місто щирих і справжніх людей.

– Місто, куди я знову і знову повертаюся з концертами. Сьогодні, як і тоді – Харків один із найулюбленіших. Нескорений і стійкий. Незважаючи на те, що поранений і розбитий російськими покидьками! Тримайся, Харків! Тримайся, Україно, ми ще зустрінемося і неодмінно заспіваємо разом, але вже пісню про перемогу! – наголосила Слава.

Нагадаємо, в Україну Слава Камінська повернулася зовсім нещодавно. З початку повномасштабної війни разом із дітьми артистка перебуває в Нідерландах.

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