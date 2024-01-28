Ще місяць тому виходив на сцену: у бою загинув актор Володимир Федінчук

На війні проти російських загарбників загинув український актор Володимир Федінчук. Йому був 31 рік.

Про його смерть 28 січня повідомив директор і художній керівник Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимир Петрів.

— Ти зустрів 2024-й на нулі. Ти писав, що знаєш запах бою, що понад тиждень не вилазив з окопу, що бачив, як побратимів посікло осколками, а потім сам відчув біль в скаліченій руці. І раптом ти зник. Зв’язок обірвався, але надія жила. А потім звістка: тебе більше немає з нами. Ти загинув, як герой. В бою, — написав режисер.

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У театрі повідомили, що Федінчук загинув 22 січня в боях під Михайлівкою у Донецькій області.

— Ще місяць тому він одягав костюм і йшов на сцену, до вас… А потім вбрав однострій і пішов на фронт. Не у штаб, не в учебку. Не туди, де сухо і тепло. На нуль… Він не вмів інакше, – повідомили у Рівненському драмтеатрі.

Що відомо про Володимира Федінчука

Він закінчив Теребовлянське вище училище культури, а пізніше Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю Театральне мистецтво.

Федінчук був актором Рівненського обласного музично-драматичного театру.

Він грав у таких виставах театру, як Енеїда, Скрудж. Різдвяна історія та Зерносховище, яку визнали найкращою драматичною постановкою року за версією міжнародного журі фестивалю-премії ГРА.

Фото: Володимир Федінчук