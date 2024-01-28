Еще месяц назад выходил на сцену: в бою погиб актер Владимир Фединчук

На войне против российских захватчиков погиб украинский актер Владимир Фединчук. Ему был 31 год.

О его смерти 28 января сообщил директор и художественный руководитель Ровенского областного музыкально-драматического театра Владимир Петрив.

— Ты встретил 2024-й на нуле. Ты писал, что знаешь запах боя, что больше недели не вылезал из окопа, что видел, как побратимов посекло осколками, а потом сам почувствовал боль в искалеченной руке. И вдруг ты исчез. Связь оборвалась, но надежда жила. А потом весть: тебя больше нет с нами. Ты погиб, как герой. В бою, — написал режиссер.

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В театре сообщили, что Фединчук погиб 22 января в боях под Михайловкой в Донецкой области.

— Еще месяц назад он надевал костюм и шел на сцену, к вам… А потом надел форму и пошел на фронт. Не в штаб, не в учебку. Не туда, где сухо и тепло. На ноль… Он не умел иначе, — сообщили в Ровенском драмтеатре.

Что известно о Владимире Фединчуке

Он окончил Теребовлянское высшее училище культуры, а позже Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности Театральное искусство.

Фединчук был актером Ровенского областного музыкально-драматического театра.

Он играл в таких спектаклях театра, как Энеида, Скрудж. Рождественская история и Зернохранилище, которую признали лучшей драматической постановкой года по версии международного жюри фестиваля-премии ГРА.

Фото: Владимир Фединчук