Співачка Христина Соловій, якій приписують роман із поетом і фронтменом гурту Жадан і собаки Сергієм Жаданом, прокоментувала своє особисте життя.

Виконавиця вийшла на зв’язок із шанувальниками в Instagram-stories, запропонувавши їй поставити запитання, якщо когось щось цікавить. Так, хтось запитав, чи є в неї друга половинка.

– Я доволі цілісна. Не ділюся і вам не раджу, – завуальовано відповіла Христина.

Ясної відповіді від співачки не було, а тому питання про коханого залишається відкритим. Крім того, нещодавно Жадан і Соловій знову підігріли чутки про роман. Вони записали спільне відео, в якому запросили шанувальників на свій благодійний концерт.

До цього Жадан знявся в кліпі у співачки, в якому є сцени, де вони цілуються.

Фото: Христина Соловій