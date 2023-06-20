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Доволі завуальовано: Христина Соловій відповіла на запитання про особисте життя

20 Червня 2023, 14:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кристина Соловий

Співачка Христина Соловій, якій приписують роман із поетом і фронтменом гурту Жадан і собаки Сергієм Жаданом, прокоментувала своє особисте життя.

Виконавиця вийшла на зв’язок із шанувальниками в Instagram-stories, запропонувавши їй поставити запитання, якщо когось щось цікавить. Так, хтось запитав, чи є в неї друга половинка.

Кристина Соловий о второй половинке

– Я доволі цілісна. Не ділюся і вам не раджу, – завуальовано відповіла Христина.

Ясної відповіді від співачки не було, а тому питання про коханого залишається відкритим. Крім того, нещодавно Жадан і Соловій знову підігріли чутки про роман. Вони записали спільне відео, в якому запросили шанувальників на свій благодійний концерт.

До цього Жадан знявся в кліпі у співачки, в якому є сцени, де вони цілуються.

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Фото: Христина Соловій

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