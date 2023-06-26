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Еще бы кровать вынесли: в сети обсуждают объятия Жадана и Соловий на сцене

26 июня 2023, 17:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Еще бы кровать вынесли: в сети обсуждают объятия Жадана и Соловий на сцене

Недавний концерт группы Жадан и Собаки во Львове запомнился фанатам не только популярными песнями, но и нежными объятиями солиста и певицы Христины Соловий. Неожиданной для всех девушка вышла на сцену, где спела с Сергеем Жаданом.

Во время исполнения песен они держались за руки и нежно обнимались, чем вызвали множество слухов. 

@bro0klyn.phh добре… але це????????#жадан#жаданісобаки#христинасоловій#українськийтікток ♬ Fortepiano — Христина Соловій

Ролики с трогательными моментами разлетелись по TikTok и Instagram — артисты только подогрели слухи о своем романе.

Поклонники уже второй день обсуждают объятия Жадана и Соловий:

  • Им после таких объятий не лень дальше петь?
  • Не поддерживаю развод, но химия между обоими заметна — они оба творчески помешанные;
  • Он так смешно за ней ходил по сцене — Соловий была королевой концерта.

Впрочем, некоторые посчитали, что им стоило уединиться, ведь накал страстей видели все зрители:

  • Еще бы кровать им дать на сцену.
  • Все другие были лишними;
  • Еще бы кое-чем занялись. Люди пришли музыку послушать, а не смотреть на прелюдии;

Нашлись и те, кто указывает на приличную разницу в возрасте межу Жаданом и Соловий — целых 18 лет:

  • Выглядит, будто пьяный дед вылез на сцену кмолодой певице;
  • Ей бы болше его сын подошел. Сомневаюсь, что это у них надолго.
  • Сколько нормальный 30-летних… Нет, нужно 50+.

Напомним, что Христина Соловий скрывает свою личную жизнь. Артистка не спешит говорить о личном — фанаты так и не получили ответы на вопрос, есть ли у нее вторая половинка.

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