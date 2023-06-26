Недавний концерт группы Жадан и Собаки во Львове запомнился фанатам не только популярными песнями, но и нежными объятиями солиста и певицы Христины Соловий. Неожиданной для всех девушка вышла на сцену, где спела с Сергеем Жаданом.
Во время исполнения песен они держались за руки и нежно обнимались, чем вызвали множество слухов.
@bro0klyn.phh добре… але це????????#жадан#жаданісобаки#христинасоловій#українськийтікток ♬ Fortepiano — Христина Соловій
Ролики с трогательными моментами разлетелись по TikTok и Instagram — артисты только подогрели слухи о своем романе.
Поклонники уже второй день обсуждают объятия Жадана и Соловий:
- Им после таких объятий не лень дальше петь?
- Не поддерживаю развод, но химия между обоими заметна — они оба творчески помешанные;
- Он так смешно за ней ходил по сцене — Соловий была королевой концерта.
Впрочем, некоторые посчитали, что им стоило уединиться, ведь накал страстей видели все зрители:
- Еще бы кровать им дать на сцену.
- Все другие были лишними;
- Еще бы кое-чем занялись. Люди пришли музыку послушать, а не смотреть на прелюдии;
Нашлись и те, кто указывает на приличную разницу в возрасте межу Жаданом и Соловий — целых 18 лет:
- Выглядит, будто пьяный дед вылез на сцену кмолодой певице;
- Ей бы болше его сын подошел. Сомневаюсь, что это у них надолго.
- Сколько нормальный 30-летних… Нет, нужно 50+.
Напомним, что Христина Соловий скрывает свою личную жизнь. Артистка не спешит говорить о личном — фанаты так и не получили ответы на вопрос, есть ли у нее вторая половинка.