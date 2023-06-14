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Він спокійний, а вона – кокетка: Жадан і Соловій знову підігріли чутки про роман

14 Червня 2023, 16:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кристина Соловий и Сергей Жадан

Співачка Христина Соловій записала спільний ролик із поетом і фронтменом гурту Жадан і собаки Сергієм Жаданом після чуток про їхній роман.

У відеозверненні вони запросили шанувальників на спільний благодійний концерт, який відбудеться в рідному місті Христини – Дрогобичі. Виступ буде 25 червня, а всі гроші з нього артисти передадуть на потреби одного з підрозділів ГУР.

Варто зазначити, що останнім часом Сергій і Христина доволі часто співпрацюють. І цей спільний концерт підігрів інтерес шанувальників до їхніх стосунків ще більше.

На відео Жадан спокійний, а Соловій кокетує і світиться від щастя. Самі вони не підтверджували те, що в них роман.

  • Христина така кокетка.
  • Чекав на поцілунок.
  • Нова дівчина Жадана? – такі коментарі можна зустріти під їхнім постом.

Чутки про їхній роман з’явилися в травні. Тоді Жадан подав на розлучення, після чого йому стали приписувати стосунки з Соловій.

Здогадки шанувальників мають місце бути, адже їх помітили під час прогулянки, коли ті тримались за руки. Крім того, Сергій знявся в кліпі Христини, де зіграв роль її коханого, вони навіть цілувалися.

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Сергій Жадан Христина Соловій
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