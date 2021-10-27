Американський актор Жан-Клод Ван Дам показав рідкісне фото зі своїми батьками.

61-річний актор опублікував знімок в Instagram. У кадрі він постав разом із мамою Еліаною та татом Юджином. Батько чоловіка на порядок вище Ван Дама, зріст якого 1,77 м.

– Щасливий, що маю вас. Люблю, – підписав публікацію актор.

Шанувальників Ван Дама зворушив сімейний знімок, чим вони поділилися в коментарях зірки.

Яка гарна родина.

Сім’я – це найголовніше в житті.

Дуже гарне фото.

Скільки чудового в одному знімку.

Красива мама і статний батько.

Закохана у вашу родину.

Бережи їх.

Дуже схожий на маму.

Копія матері.

Неймовірно красиві всі.

Потрібно дбати про своїх батьків. Вони скарб. – Пишуть користувачі мережі.

Жан-Клод Ван Дам не лише всесвітньо відомий актор, а й спортсмен. Саме батьки його віддали до школи карате у 10 років, після чого він неодноразово ставав чемпіоном різних бойових мистецтв.

Ван Дам володіє кікбоксингом, муай таєм, кунг-фу та тхеквондо. В юності він мав навіть власний спортивний зал.

Перша роль актора також була пов’язана із спортом. У фільмі Не відступати і не здаватися він зіграв бійця Івана Крашинського.

Крім того, Ван Дам є успішним режисером.