Американський актор Жан-Клод Ван Дам показав рідкісне фото зі своїми батьками.
61-річний актор опублікував знімок в Instagram. У кадрі він постав разом із мамою Еліаною та татом Юджином. Батько чоловіка на порядок вище Ван Дама, зріст якого 1,77 м.
– Щасливий, що маю вас. Люблю, – підписав публікацію актор.
Шанувальників Ван Дама зворушив сімейний знімок, чим вони поділилися в коментарях зірки.
- Яка гарна родина.
- Сім’я – це найголовніше в житті.
- Дуже гарне фото.
- Скільки чудового в одному знімку.
- Красива мама і статний батько.
- Закохана у вашу родину.
- Бережи їх.
- Дуже схожий на маму.
- Копія матері.
- Неймовірно красиві всі.
- Потрібно дбати про своїх батьків. Вони скарб. – Пишуть користувачі мережі.
Жан-Клод Ван Дам не лише всесвітньо відомий актор, а й спортсмен. Саме батьки його віддали до школи карате у 10 років, після чого він неодноразово ставав чемпіоном різних бойових мистецтв.
Ван Дам володіє кікбоксингом, муай таєм, кунг-фу та тхеквондо. В юності він мав навіть власний спортивний зал.
Перша роль актора також була пов’язана із спортом. У фільмі Не відступати і не здаватися він зіграв бійця Івана Крашинського.
Крім того, Ван Дам є успішним режисером.