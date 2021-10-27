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Щасливий, що ви в мене є: Жан-Клод Ван Дам показав своїх батьків

27 Жовтня 2021, 13:51 Каріна Зуєва
Жан Клод Ван Дамм
Джерело: Depositphotos

Американський актор Жан-Клод Ван Дам показав рідкісне фото зі своїми батьками.

61-річний актор опублікував знімок в Instagram. У кадрі він постав разом із мамою Еліаною та татом Юджином. Батько чоловіка на порядок вище Ван Дама, зріст якого 1,77 м.

– Щасливий, що маю вас. Люблю, – підписав публікацію актор.

Шанувальників Ван Дама зворушив сімейний знімок, чим вони поділилися в коментарях зірки.

  • Яка гарна родина.
  • Сім’я – це найголовніше в житті.
  • Дуже гарне фото.
  • Скільки чудового в одному знімку.
  • Красива мама і статний батько.
  • Закохана у вашу родину.
  • Бережи їх.
  • Дуже схожий на маму.
  • Копія матері.
  • Неймовірно красиві всі.
  • Потрібно дбати про своїх батьків. Вони скарб. – Пишуть користувачі мережі.
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Жан-Клод Ван Дам не лише всесвітньо відомий актор, а й спортсмен. Саме батьки його віддали до школи карате у 10 років, після чого він неодноразово ставав чемпіоном різних бойових мистецтв.

Ван Дам володіє кікбоксингом, муай таєм, кунг-фу та тхеквондо. В юності він мав навіть власний спортивний зал.

Перша роль актора також була пов’язана із спортом. У фільмі Не відступати і не здаватися він зіграв бійця Івана Крашинського.

Крім того, Ван Дам є успішним режисером.

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