Американский актер Жан-Клод Ван Дамм показал редкое фото со своими родителями.

61-летний актер опубликовал снимок в Instagram. В кадре он предстал вместе с мамой Элианой и папой Юджином. Стоит отметить, что отец мужчины напорядок выше Ван Дамма, рост которого 1,77 м.

— Счастлив, что вы у меня есть. Люблю, — подписал публикацию актер.

Поклонников Ван Дамма растрогал семейный снимок, чем они поделились в комментариях звезды.

Какая красивая семья.

Семья — это самое главное в жизни.

Очень красивое фото.

Сколько прекрасного в одном снимке.

Красивая мама и статный отец.

Влюблена в вашу семью.

Береги их.

Очень похож на маму.

Копия мамы.

Невероятно красивые все.

Нужно заботиться о своих родителях. Они сокровище. — Пишут пользователи сети.

Жан-Клод Ван Дамм не только всемирно известный актер, но и спортсмен. Именно родители его отдали в школу карате в 10 лет, после чего он неоднократно становился чемпионом разных боевых исскуств.

Ван Дамм владеет кикбоксингом, муай таем, кунг-фу и тхэквондо. В юности у него был даже собственный спортивный зал.

Первая роль актера также была связана со спортом. В кинофильме Не отступать и не сдаваться он сыграл бойца Ивана Крашинского.

Кроме того, Ван Дамм является и успешным режиссером.