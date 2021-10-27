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Счастлив, что вы у меня есть: Жан-Клод Ван Дамм показал своих родителей

27 октября 2021, 13:51 Каріна Зуєва
Жан Клод Ван Дамм
Источник: Depositphotos

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм показал редкое фото со своими родителями.

61-летний актер опубликовал снимок в Instagram. В кадре он предстал вместе с мамой Элианой и папой Юджином. Стоит отметить, что отец мужчины напорядок выше Ван Дамма, рост которого 1,77 м.

— Счастлив, что вы у меня есть. Люблю, — подписал публикацию актер.

Поклонников Ван Дамма растрогал семейный снимок, чем они поделились в комментариях звезды.

  • Какая красивая семья.
  • Семья — это самое главное в жизни.
  • Очень красивое фото.
  • Сколько прекрасного в одном снимке.
  • Красивая мама и статный отец.
  • Влюблена в вашу семью.
  • Береги их.
  • Очень похож на маму.
  • Копия мамы.
  • Невероятно красивые все.
  • Нужно заботиться о своих родителях. Они сокровище. — Пишут пользователи сети.
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Жан-Клод Ван Дамм не только всемирно известный актер, но и спортсмен. Именно родители его отдали в школу карате в 10 лет, после чего он неоднократно становился чемпионом разных боевых исскуств.

Ван Дамм владеет кикбоксингом, муай таем, кунг-фу и тхэквондо. В юности у него был даже собственный спортивный зал.

Первая роль актера также была связана со спортом. В кинофильме Не отступать и не сдаваться он сыграл бойца Ивана Крашинского.

Кроме того, Ван Дамм является и успешным режиссером.

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