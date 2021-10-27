Американский актер Жан-Клод Ван Дамм показал редкое фото со своими родителями.
61-летний актер опубликовал снимок в Instagram. В кадре он предстал вместе с мамой Элианой и папой Юджином. Стоит отметить, что отец мужчины напорядок выше Ван Дамма, рост которого 1,77 м.
— Счастлив, что вы у меня есть. Люблю, — подписал публикацию актер.
Поклонников Ван Дамма растрогал семейный снимок, чем они поделились в комментариях звезды.
- Какая красивая семья.
- Семья — это самое главное в жизни.
- Очень красивое фото.
- Сколько прекрасного в одном снимке.
- Красивая мама и статный отец.
- Влюблена в вашу семью.
- Береги их.
- Очень похож на маму.
- Копия мамы.
- Невероятно красивые все.
- Нужно заботиться о своих родителях. Они сокровище. — Пишут пользователи сети.
Жан-Клод Ван Дамм не только всемирно известный актер, но и спортсмен. Именно родители его отдали в школу карате в 10 лет, после чего он неоднократно становился чемпионом разных боевых исскуств.
Ван Дамм владеет кикбоксингом, муай таем, кунг-фу и тхэквондо. В юности у него был даже собственный спортивный зал.
Первая роль актера также была связана со спортом. В кинофильме Не отступать и не сдаваться он сыграл бойца Ивана Крашинского.
Кроме того, Ван Дамм является и успешным режиссером.