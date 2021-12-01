Украинские исполнители Оля Полякова и Dzidzio презентовали общий клип на трек Щасливі люди, который стал саундтреком к рождественской комедии Звезды по обмену.

Премьера картины ожидается 1 января 2022 года.

Впервые артисты исполнили песню Щасливі люди в рамках сольного концерта Оли Поляковой. В клипе на этот трек также показали кадры из фильма Звезды по обмену.

— Люди часто забывают, что они счастливы. А в нашей песне, как и в счастье, все самое главное – в простоте. С Олей мы работали легко, красиво, вдохновенно, пели, записывали на студии и смотрели друг другу в глаза. Сделали песню искренней, настоящей, чтобы она попала и нам, и слушателям прямо в сердце, — отметил автор песни, актер и продюсер Михаил Хома (Dzidzio).

По словам Поляковой, Хома мучил ее на студии семь часов, пока записывалась песня.

— Я говорю Достаточно, я нормально, хорошо спела, а он Давай еще вот эту и эту фразочку. А что я? Я слушалась, все выполняла так, как он просил. Так и надо, ведь должна быть синергия, — рассказала Оля Полякова.

В фильме Звезды по обмену Dzidzio сыграл Фому Михайловского, А Оля Полякова – Полю Малякову. За основу создатели картины взяли прием, когда главные герои разного пола меняются телами.

По сюжету комедии, непримиримые соперники на сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Малякова и Фома Михайловский, неожиданным образом оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свою жизнь назад, но ради достижения своей цели каждому предстоит решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.

Пользователи сети довольно хорошо отозвались о саундтреке к фильму, а теперь ждут фильм.

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