Шевченківську премію у 2023 році вручать без додаткової номінації – За внесок у перемогу.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук.

– Передусім, моїм завданням було, після мого призначення 22 травня, швидко провести аналіз всієї ситуації, оскільки дійсно я там в окопах не дуже за всім стежив, зрозуміти проблему, яку ще не закрито, та, найголовніше, сформувати новий склад комітету, з яким ми можемо обговорити всі наболілі питання або зробити якісь зміни або доповнення, але, звичайно, перед тим, як оголошувати нову кампанію вже на 24 рік, – сказав Нищук.

Він зазначив, що в консультаціях було знайдено консенсус щодо оголошення лауреатів, а також щодо нової номінації За внесок у перемогу.

– Багато колег і культурна спільнота говорили, що змінювати гру під час гри не дуже правильно. Ба більше, робити якісь доповнення треба вже на нову кампанію. І це розуміння ми знайшли. Не хочу зараз казати, поки не вийшов указ, він готується, це суто технічна процедура, яка закриє питання попереднього комітету, тобто будуть нагороджені ті, кого вже оголосили, а додаткова номінація посеред літа, коли в нас уже з вересня має розпочинатися нова кампанія і подача заявок на переможців 2024-го, мені здається, недоречна. Тому її не буде, – заявив голова Комітету.

Нищук зазначив, що указ президента має вийти протягом тижня.

Скандал навколо Шевченківської премії 2023 року

У 2023 році Національну премію імені Тараса Шевченка вперше за багато років не вручили 9 березня.

Голова Комітету Шевченківської премії Юрій Макаров запропонував доповнити її додатковою номінацією – За внесок у перемогу. Туди увійдуть твори, написані у 2022 році “на війні або про війну”.

Офіс президента підтримав цю ініціативу і затримав оприлюднення результатів конкурсу. Частину переможців Шевченківської премії 2023 оголосили 11 березня.

Після скандалу із Шевченківською премією голова Комітету Юрій Макаров подав у відставку.

Пізніше члени Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка заявили про складання своїх повноважень.