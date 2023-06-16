Шевченковскую премию в 2023 году вручат без дополнительной номинации – За вклад в победу.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Евгений Нищук

– Прежде всего, моей задачей было, после моего назначения 22 мая, быстро провести анализ всей ситуации, поскольку действительно я там в окопах не очень за всем следил, понять проблему, которая еще не закрыта и, самое главное, сформировать новый состав комитета, с которым мы можем обсудить все наболевшие вопросы или сделать какие-то изменения или дополнения, но, конечно, перед тем, как объявлять новую кампанию уже на 24 год, – сказал Нищук.

Он отметил, что в консультациях был найден консенсус относительно объявления лауреатов, а также относительно новой номинации За вклад в победу.

– Многие коллеги и культурное сообщество говорили, что менять игру во время игры не очень правильно. Более того, делать какие-то дополнения надо уже на новую кампанию. И это понимание мы нашли. Не хочу сейчас говорить, пока не вышел указ, он готовится, это чисто техническая процедура, которая закроет вопрос предыдущего комитета, то есть будут награждены те, кого уже объявили, а дополнительная номинация посреди лета, когда у нас уже с сентября должна начинаться новая кампания и подача заявок на победителей 2024-го, мне кажется, неуместна. Поэтому ее не будет, – заявил председатель Комитета.

Нищук отметил, что указ президента должен выйти в течение недели.

Скандал вокруг Шевченковской премии 2023

В 2023 году Национальную премию имени Тараса Шевченко впервые за много лет не вручили 9 марта.

Глава Комитета Шевченковской премии Юрий Макаров предложил дополнить ее дополнительной номинацией – За вклад в победу. Туда войдут произведения, написанные в 2022 году “на войне или о войне”.

Офис президента принял эту инициативу и задержал обнародование результатов конкурса. Часть победителей Шевченковской премии 2023 объявили 11 марта.

После скандала с Шевченковской премией глава Комитета Юрий Макаров подал в отставку.

Позже члены Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко заявили о сложении своих полномочий.