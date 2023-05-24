Роман Притулок часу визнали найкращим на Міжнародній Букерівській премії. Це найпрестижніша нагорода в галузі художньої літератури.

Автором книги є болгарець Георгій Господінов – крім всесвітнього визнання він отримав грошову нагороду в розмірі $62 тис. разом з Анжелою Родел, яка переклала роман англійською мовою. Кошти їм вручили на церемонії в Лондоні.

Роман Притулок часу розповідає про психіатра, який заснував у Швейцарії клініку для допомоги людям із хворобою Альцгеймера. У різних кімнатах уміло відтворили атмосферу минулих епох, щоб допомогти пацієнтам зберігати пам’ять. Експеримент вважається успішним, завдяки чому практику переймають в інших країнах.

Голова журі Міжнародної Букерівської премії Лейла Слімані заявила, що Притулок часу – це блискучий роман, у якому є все: від іронії та меланхолії до несамовитих моментів.

Також журі відзначили політичний підтекст, і навіть натяки на диктатуру Путіна в РФ протягом десятків років. Утім, відкритої сатири на сторінках роману не знайти.

Георгій Господінов – перший болгарин, який удостоївся цієї премії. Його роман обійшов п’ять інших книг, які претендували на перемогу.

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