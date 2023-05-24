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Ностальгія і політичний підтекст: названо переможця Букерівської премії

24 Травня 2023, 09:43
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Георгий Господинов
Джерело: Getty Images

Роман Притулок часу визнали найкращим на Міжнародній Букерівській премії. Це найпрестижніша нагорода в галузі художньої літератури.

Автором книги є болгарець Георгій Господінов – крім всесвітнього визнання він отримав грошову нагороду в розмірі $62 тис. разом з Анжелою Родел, яка переклала роман англійською мовою. Кошти їм вручили на церемонії в Лондоні.

Роман Притулок часу розповідає про психіатра, який заснував у Швейцарії клініку для допомоги людям із хворобою Альцгеймера. У різних кімнатах уміло відтворили атмосферу минулих епох, щоб допомогти пацієнтам зберігати пам’ять. Експеримент вважається успішним, завдяки чому практику переймають в інших країнах.

Голова журі Міжнародної Букерівської премії Лейла Слімані заявила, що Притулок часу – це блискучий роман, у якому є все: від іронії та меланхолії до несамовитих моментів.

Також журі відзначили політичний підтекст, і навіть натяки на диктатуру Путіна в РФ протягом десятків років. Утім, відкритої сатири на сторінках роману не знайти.

Георгій Господінов – перший болгарин, який удостоївся цієї премії. Його роман обійшов п’ять інших книг, які претендували на перемогу.

Нещодавно ведучий Свободи слова на ICTV та марафону Єдині новини Вадим Карп’як порекомендував книжку для читання. Це Найдовша подорож української письменниці Оксани Забужко – робота глибоко розкриває витоки війни, з якою зіткнулися сучасні українці.

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Джерело
NYT
Теги
Букерівська премія книга
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