Шарліз Терон відповіла фанатам на чутки про підтяжку обличчя: Я просто старію

Акторка Шарліз Терон відповіла фанатам на чутки про підтяжку обличчя. Зірка заявила, що її зовнішність змінюється, але це через старість.

– Моє обличчя змінюється, і мені подобається, що воно старіє. Люди думають, що я зробила підтяжку обличчя, і запитують про це. Б**ть, я просто старію! – заявила Терон в інтерв’ю Allre.

Зірка кіно додала, що це точно не невдала пластична операція. До зовнішності акторки прикута увага через рекламну кампанію нових парфумів від Dior – Шарліз уже понад 20 років є обличчям компанії, за що й вдячна бренду.

Утім, вона зазначила, що чоловіки по-різному реагують на процес старіння, і негативно ставиться до недоречних стереотипів.

– Я завжди була не згодна з тим, що чоловіки старіють, як вишукані вина, а жінки – як зрізані квіти. Я зневажаю цю концепцію і хочу боротися з нею – до того ж жінки можуть старіти так, як самі хочуть, – додала актриса.

Терон закликала ставитися зі співчуттям до тих, хто проходить цей складний період.

Деякі зірки справді не бачать розумних меж зміни своєї зовнішності за допомогою медичних процедур. Наприклад, Мадонна переборщила з пластикою, і це викликало купу запитань у глядачів Греммі в лютому 2023 року. Після цього співачка заявила, що хоче повернути собі колишній зовнішній вигляд, щоб виглядати більш натурально.