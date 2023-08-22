Шарлиз Терон ответила фанатам на слухи о подтяжке лица: Я просто старею

Актриса Шарлиз Терон ответила фанатам на слухи о подтяжке лица. Звезда заявила, что ее внешность меняется, но это из-за старости.

— Мое лицо меняется, и мне нравится, что оно стареет. Люди думают, что я сделала подтяжку лица, и спрашивают об этом. Б**ть, я просто старею! — заявила Терон в интервью Allre.

Звезда кино добавила, что это точно не неудачная пластическая операция. К внешности актрисы приковано внимание из-за рекламной кампании новых духов от Dior — Шарлиз уже более 20 лет является лицом компании, за что и благодарна бренду.

Впрочем, она отметила, что мужчины по-разному реагируют на процесс старения, и негативно относится к неуместным стереотипам.

— Я всегда была не согласна с тем, что мужчины стареют как изысканные вина, а женщины — как срезанные цветы. Я презираю эту концепцию и хочу бороться с ней — к тому же женщины могут стареть так, как сами хотят, — добавил актриса.

Терон призвала относиться с сочувствием к тем, кто проходит этот сложный период.

Некоторые звезды действительно не видят разумных границ изменения своей внешности с помощью медицинских процедур. К примеру, Мадонна переборщила с пластикой, и это вызвало кучу вопросов у зрителей Грэмми в феврале 2023. После этого певица заявила, что хочет вернуть себе прежний внешний вид, чтобы выглядеть более натурально.