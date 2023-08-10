Австралійська актриса Ребел Вілсон одужує після травми на знімальному майданчику. На обличчя зірки довелося накласти шви.

Своє звернення до фанатів Ребел опублікувала в Instagram, в якому подякувала всім за підтримку.

– Привіт усім, як справи? Я просто хотіла подякувати вам за всі ваші добрі побажання. Одужання проходить просто чудово, – почала свою думку Вілсон.

У ролику можна помітити, що в актриси ще досі пошкоджений ніс.

– Шви вже розсмокталися після нещасного випадку. Тиждень тому я знімала кіно й отримала удар прикладом по обличчю. Це сталося випадково і було для мене справжнім шоком. На щастя, я добре справляюся з недугою, – заявила Ребел.

Нагадаємо, що раніше Вілсон розповіла про наслідки травми – зірці наклали три шви.

Це не перша зірка, у якої проблеми зі здоров’ям – на початку серпня Арнольд Шварценеггер зізнався, що з дитинства страждає на дислексію. Зірка Голлівуду розповів, що просто жахливо читає, за що його карали у школі.