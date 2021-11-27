В шестом выпуске шоу Україна має талант выступили воздушные акробаты из Белой Церкви — Just Two Men.

Дуэт показал невероятно высокий уровень профессионализма, и это оценили жюри. По-особенному выступление прокомментировала приглашенная судья и олимпийская чемпионка.

— У вас был сильный номер, после которого по моей коже пошли мурашки. Было очень классно! Я уважаю вас за то, что вы делаете! Это колоссальная работа! ― прокомментировала номер участников Ольга Харлан.

Судьи также оценили внешний вид парней — они выступали в белых штанах с голым торсом. Мужчины не стали скрывать свои формы — занятие акробатикой требует отличной физической подготовки.

— Мы лучшие друзья с детства. Стояли на подготовке на Олимпийские игры, но травмы нас остановили, — признался один из участников дуэта.

Just Two Men из Белой Церкви проходят дальше — они получили три Да и одно Нет.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В шестом выпуске дополнительное судейское кресло заняла шестикратная чемпионка мира по фехтованию и олимпийская чемпионка Украины — Оля Харлан.