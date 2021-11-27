У шостому випуску шоу Україна має талант скоряти сцену прийшов Рустам Юлдашев – повітряний гімнаст, який виступає зі своїм улюбленцем — собакою на прізвисько Шон. Він продемонстрував унікальний номер, у якому брали участь його малі напарники.

– Це було дуже весело, цікаво, я вами захоплююсь! Ви і ваші чотирилапі улюбленці справді підняли нам настрій! ― прокоментувала номер Ольга Харлан.

Відомо, що Рустам займається гімнастикою з дитинства і дуже любить собак.

– Кожен собака індивідуальний, як і людина, має свій талант, і його потрібно розглянути, – додав учасник шоу.

Виступ Рустама приємно вразив журі, але вони не помітили, що в номері брали участь одразу два домашні улюбленці.

Учасник шоу разом зі своїми собаками отримав від журі одразу чотири Так.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожен ефір у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У шостому випуску додаткове суддівське крісло зайняла шестиразова чемпіонка світу з фехтування та олімпійська чемпіонка України – Оля Харлан.