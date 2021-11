Киностудия Lucasfilm выпустила первый тизер-трейлер сериала Книга Бобы Фетта — это новый спин-офф по киновселенной Звездных войн от Disney — проекта Мандалорец.

Сюжет картины расскажет мандалорце Фетт, который вместе с Феннеком Шэндем заявляет права на территорию на Татуине, которая раньше принадлежала Джаббе Хатту. Принцип правления у него также другой, что точно станет причиной проблем для главного героя. Он также хорошо известен фанатам оригинальной трилогии — он уже появлялся в культовых картинах по киновселенной.

В картине сыграет известный фанатам актер — 60-летний Темуэра Моррисон, который получил признание благодаря участию в фильмах о джедаях.

Впрочем, компании Lucasfilm и Disney работают над другими картинами по Звездным войнам. В планах корпораций — выпустить Star Wars: Andor, Star Wars: Rangers of the New Republic, Star Wars: Ahsoka и Obi-Wan Kenobi, которые будут тесно связаны друг с другом.

Известно, что выход сериала Книга Бобы Фетта запланирован на 29 декабря 2021 года.

Напомним, что предыдущий сериал по этой вселенной Мандалорец появился на экранах в 2019 году, и стал популярным как среди юной аудитории, так и среди старых фанатов. Disney выпустила уже 2 сезона, а третий ожидается в 2022 году. О нем мало что известно, но ориентировочно, он появится в сети уже после истории Бобы Фетта.