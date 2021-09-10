Уже во вторник, 14 сентября, на телеканале ICTV состоится премьера второго сезона детектива Участковый с ДВРЗ.

В съемках сериала приняли участие уже всем хорошо известные актеры — Вячеслав Довженко и Виталий Иванченко. Но в новом сезоне к ним присоединились новые украинские звезды и блогеры.

Кто из звезд играет в сериале Участковый с ДВРЗ — читайте далее в материале.

Алеся Романова — дерзкая Вера

Звезда фильма Віддана Алеся Романова сыграла старшую дочь криминального авторитета Грача.

Вера — эффектная блондинка с сильным характером. Ранее она жила за границей, и после долгих лет путешествий вернулась из Европы домой. Чтобы занять дочь делом, Грач открыл для нее салон красоты. Теперь девушка руководит на новом месте и заглядывается на участкового района Бондаря.

— Моя Вера — дерзкая и яркая, как и должно быть, когда твой папа — главарь банды на столичном районе ДВРЗ. Она легко может поранить людей вокруг, прям как и я. Особенно, если они нежные, ранимые, тепличные и не подготовлены к жизни, — рассказала Алеся Романова.

Анастасия Цымбалару — нежная Саша

Полную противоположность эпатажной Веры и новую девушку Сергея Бондаря сыграет актриса Анастасия Цымбалару.

Ее героиня Саша — добрая и отзывчивая девушка, перед которой не смог устоять участковый. Она работает в салоне красоты Веры, поэтому отношения с Бондарем могут стать для нее поводом для неприязни с начальницей.

Владимир Ямненко — Бондарь-старший

Украинский актер, кинорежиссер и сценарист Владимир Ямненко станет отцом героя Вячеслава Довженко.

Как оказалось, у Бондаря не такая простая семья. Отец долго отсутствовал в его жизни, отбывая срок в тюрьме за преступление. Поэтому полицейский попытается найти общий язык со своим отцом.

Второй сезон сериала Участковый с ДВРЗ будет состоять из 24 серий. Он расскажет о новых приключениях полицейских-напарников в спальном районе на окраине Киева.

Героев ждут изменения как в карьерной, так и в личной жизни. Например, участковый Петр Дзюба получит новое звание, найдет любимую и наконец начнет работать над своей фигурой.

А Бондарю придется не только снова бороться за место в столичном отделении, но и решать семейные проблемы.