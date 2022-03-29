Украинский телеведущий Сергей Притула откровенно рассказал о работе одной из крупнейших волонтерских организаций Украины.

Он поблагодарил армию украинских чиновников, к которым у общества и у него лично до всего этого было очень много вопросов и претензий.

— За последний месяц мобилизовались все – и общество, и те люди, от решений которых многое зависит, – отметил Притула.

Он сказал, что его фонд был основан и работал для немилиарных задач — они занимались детьми, помогали реабилитационным центрам.

— Приходилось переводить работу фонда на милиарные рельсы, это заняло определенное время. Я хочу поблагодарить всех тех, кто сэкономил нам это время, нервы. Получать определенные лицензии, разрешения, это была забота, — признался Сергей.

Недавно Притула приступил к сбору средств для комплекса БПЛА. Производитель дал два дня на бронь комплекса, но деньги удалось собрать за шесть часов.

— Эта история меня умиляет до слез. Когда ты просил людей сбросить полмиллиона евро для того, чтобы приобрести комплекс БПЛА за границей, который крайне необходим нашим защитникам… Через шесть часов эти деньги были… Утром я проверил счета еще раз и увидел, что там столько денег, что я могу взять не только этот зарубежный БПЛА, но и нашего отечественного производства, — подчеркнул шоумен.

Также он обратился к диаспоре, отметив, что в Украине есть люди, которые занимаются волонтерской деятельностью с 2014 года, и именно они знают, как правильно использовать предоставленные средства.

— Иногда приходит такая помощь, которую мы не можем передать ни одному подразделению. Нельзя передавать шлемы 1973 года, жгуты – 1984 года и другое. Не тратьте средства, если не знаете, что приобрести, – отметил Притула.

Ранее Сергей Притула попросил украинцев донатить в криптовалюте. Шоумен объяснил, что с ее помощью его команда может заказывать амуницию для украинских военных.