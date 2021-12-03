Сергей Притула впервые показал шестимесячную Стефанию

Телеведущий и судья шоу Україна має талант Сергей Притула впервые показал публике свою шестимесячную дочь. Девочку зовут Стефания.
Кстати, Сергей заявил, что уже готов и к четвертому ребенку.
Сейчас у телеведущего трое детей. Старший сын Дмитрий родился в первом браке с Юлией Андрийчук. Во втором браке с Екатериной у него появились две девочки – Соломия и Стефания.
В Instagram Сергей Притула опубликовал фотографию с детьми.
— Папа с работы пришел. Все за стол! — подписал фотографию Сергей.
Что пишут пользователи сети:
- Не знала, что у вас еще одна маленькая ляля есть.
- А папа молодец!
- Какое же это удовольствие, держать таких малышей на руках. Вы хороший папа, и дети хороши.
- Крутое семейство.
- Вы прекрасны.
- Очень красивый сын. Просто очень-очень! А девочки – ангелочки.
- Хорошая семья! Соломия копия папы.
Сергей Притула и его будущая вторая жена Екатерина познакомились на работе. Впоследствии их отношения переросли в романтические.
В 2015 году пара обручилась во Львове. В 2017 году у них родилась первая дочь — Соломия. В мае этого года Екатерина родила Стефанию.
У Сергея также есть старший сын Дмитрий от первого брака. Ранее телеведущий был женат на Юлии Андрийчук.