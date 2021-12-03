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Сергей Притула впервые показал шестимесячную Стефанию

3 декабря 2021, 10:13
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Сергей Притула впервые показал шестимесячную Стефанию

Телеведущий и судья шоу Україна має талант Сергей Притула впервые показал публике свою шестимесячную дочь. Девочку зовут Стефания.

Кстати, Сергей заявил, что уже готов и к четвертому ребенку.

Сейчас у телеведущего трое детей. Старший сын Дмитрий родился в первом браке с Юлией Андрийчук. Во втором браке с Екатериной у него появились две девочки – Соломия и Стефания.

В Instagram Сергей Притула опубликовал фотографию с детьми.

— Папа с работы пришел. Все за стол! — подписал фотографию Сергей.

Что пишут пользователи сети:

  • Не знала, что у вас еще одна маленькая ляля есть.
  • А папа молодец!
  • Какое же это удовольствие, держать таких малышей на руках. Вы хороший папа, и дети хороши.
  • Крутое семейство.
  • Вы прекрасны.
  • Очень красивый сын. Просто очень-очень! А девочки – ангелочки.
  • Хорошая семья! Соломия копия папы.

Сергей Притула и его будущая вторая жена Екатерина познакомились на работе. Впоследствии их отношения переросли в романтические.

В 2015 году пара обручилась во Львове. В 2017 году у них родилась первая дочь — Соломия. В мае этого года Екатерина родила Стефанию.

У Сергея также есть старший сын Дмитрий от первого брака. Ранее телеведущий был женат на Юлии Андрийчук.

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